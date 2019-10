Francisco, conductor de una furgoneta afectado por los neumáticos lanzados por los CDR

Francisco, el conductor de la furgoneta: "el impacto ha sido tremendo". También ha pasado por 'Herrera en COPE', el conductor de la furgoneta contra la que impactaba un vehículo por intentar esquivar los neumáticos que lanzaban a la carretera los CDR. Uno de los protagonistas del accidente que contaba Joaquín a las siete de la mañana.

Francisco, conductor de la furgoneta, ha asegurado sentir miedo y da gracias por no haber sufrido ninguna lesión porque "podría haberme roto el cuello".

Su vida podría haber cambiado en tres segundos, "en una autopista que vas a 120 km/h y te encuentras a dos o tres tirando neumáticos sin luces y sin nada, pues imagínate. Me he quedado a dos metros de atropellarlos" relata Francisco que afirma que "creía que me los llevaba por delante".

Francisco consigue parar y en ese momento oye un impacto por detrás de su vehículo. Era otro coche que chocaba contra su furgoneta, "el impacto ha sido impresionante, no sé cómo no me he roto el cuello y me ha desplazado hacia la derecha la furgoneta. A los tres cuatro segundos ya estaban los neumáticos ardiendo, un cacao de coches, camiones, ¡madre mía! Estaba aturdido".

"Mi furgoneta de un año está abollada hasta el techo" confirma Francisco que no sabe como ha quedado el vehículo que ha chocado contra él porque para evitar quedar atrapado ha seguido su camino.