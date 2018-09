La fina ironía de Herrera sobre el cambio de discurso de Tardà

Tiempo de lectura: 1



Carlos Herrera se ha hecho eco de estas palabras y en su monólogo de este jueves se ha felicitado por el cambio en el discurso de Tardà. "Hay una frase de Joan Tardá de ayer que es buena. Que parece que se haya dado un golpe en la cabeza y se le hayan ordenado las ideas, porque no tiene nada que ver lo que dice ahora con lo que decía hace un tiempo. Dice que es ingenio y estúpido pensar que el 50% pueda imponer la independencia al otro 50% de catalanes no independentistas. Ah, pues eso no es lo que decías hace no demasiado tiempo. Que dabas por hecho que la mayoría era independentista y que si no, en cualquier caso, el único futuro posible para Cataluña era el independentismo", ha dicho Herrera.