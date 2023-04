Fernando Alberca, en 'Herrera en COPE': ''El 'Homeschooling' evidencia el fracaso del sistema educativo''

El ''Homeschooling'' significa 'la escuela en casa', una práctica que consiste en no llevar a los hijos al colegio y que sean los padres los profesores o vaya un profesor particular. Aunque la escolarización es obligatoria en España, hay 2.000 niños en esta situación, sobretodo después del confinamiento. Sin embargo, no es un modelo regulado por la ley.

Fernando Alberca ha sido profesor desde primaria a la universidad, hoy es orientador de un centro y enseña magisterio. Ha escrito más de veinte libros sobre educación infantil. No se trata de la educación en el hogar de hace décadas,es otra cosa, es ''el fracaso del sistema educativo escolar'', asegura Alberca porque está vacío y en derribo. Pero tiene ventaja: es una educación personalizada. Algo fundamental y que escasea en la escuela. Sin embargo, el estilo no compensa, pero está justificado ''porque se aprende más. Si coges el manual de la secuendaria: los niveles son bajos desde la LOGSE'', señala Alberca a Alberto Herrera.

También ha incidido en aspectos educativos como las formas de evaluación de la LOMLOE, los contenidos o la falta de atención o el bullying. Sin embargo, el gran fallo del ''Homeschooling'' es la falta de relaciones entre alumnos.