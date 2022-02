Fernández Mañueco, en COPE : “Para Castilla y León no quiero un gobierno que pacta con Bildu”

Sin embargo, aunque al principio todo parecía indicar una clara victoria del PP, la última encuesta del CIS daba la victoria a la izquierda, desde GAD3 señalaban este jueves en ‘Herrera en COPE’que la calve en estas elecciones es la participación.

Por eso, este viernes, el candidato del PP a la presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un repetido llamamientos a todos los ciudadanos “que participen primero, por convicción democrática; segundo, por ser unas elecciones especiales, toda España nos está mirando y; por último, que den un respaldo al proyecto del PP”.

Como indicaba Narciso Michavila en este programa, “si la participación a las 14h baja del 33%, la izquierda gobernará en Castilla y León”, señalando además el problema que existía con el electorado del PP “que podría quedarse en casa”.

Por eso, Mañueco une todos sus esfuerzos en invitar “a la participación el próximo domingo y concentrar todos los esfuerzos en el proyecto del PP”, avisando de que “si hay fragmentación en el centro y la derecha, se corre el riesgo de que Sánchez se frote las manos y haya un gobierno de similares características en Castila y León”.

Y para apoyar esa participación, recuerda el candidato del PP que su partido es “el gobierno de progreso, de futuro, estabilidad, solidez, de menos impuestos y más trabajo”.

Insiste Mañueco en esa participación argumentando que “no quiero para mi tierra un gobierno débil y fragmentado, no quiero un gobierno que pacta con Bildu a cambio de prebendas y concesiones políticas, no quiero eso para mi tierra”. Por ello, insiste, “hay que ir a votar, para que no haya un gobierno como el de Sánchez en Castilla y León”.

Mucho se ha hablado de estas elecciones, de su anticipación ante una posible moción de censura llevada a cabo por Igea con ayuda del PSOE, que algunos ponen en entredicho pero que Mañueco asegura tener “pruebas fehacientes” pero que él “no enseña las conversaciones privadas”. Explica Mañueco lo ocurrido, “Igea dinamitó un pacto de Gobierno con la negociación a espaldas de los presupuestos y con la negociación de la moción de censura, solo pensaba en su supervivencia política y los dirigentes de Ciudadanos lo sabían desde hace meses”.