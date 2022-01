Experto en transición energética: "El error de España es no extender la vida de las nucleares existentes"

España rechaza la propuesta de la Comisión Europea de incluir a la energía nuclear y la generación por gas natural en la tabla de clasificación de opciones verdes en el marco comunitario, algo que supondría "un paso atrás" y "una señal errónea" para los mercados financieros.

En respuesta al borrador de propuesta de taxonomía verde de la CE, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, recalca que "independientemente de que puedan seguir acometiéndose inversiones en una u otra, consideramos que no son energías verdes ni sostenibles”.

Francia, por la nuclear sostenible; Alemania, porque el gas reciba la etiqueta verde

¿Qué propone la Unión Europea? La Comisión Europea propone que las inversiones en energía nuclear y gas natural se consideren sostenibles en la transición ecológica. "La Comisión considera que existe un papel para el gas natural y la nuclear como medio para facilitar la transición hacia un futuro basado predominantemente en las renovables", afirman desde el Ejecutivo comunitario. En su propuesta, la Comisión propone que reciban la etiqueta verde las inversiones en las centrales nucleares que reciban el permiso de construcción antes de 2045 y que también se considere sostenible al gas natural siempre que provenga de energías renovables o tenga bajas emisiones en 2035. La propuesta tendrá que recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE después de pasar el trámite de la aprobación de los distintos gobierno europeos y de los expertos.

Los Estados miembros está divididos sobre el rol que deben jugar estas dos fuentes de energía en la transición hacia la neutralidad climática que Bruselas quiere alcanzar en 2050.

Francia lidera el grupo de países que quieren que la energía nuclear se considere sostenible, mientras que Alemania se opone a ello, aunque Berlín sí es favorable a que las inversiones en gas natural reciban la etiqueta verde durante la transición.

España, sin embargo, se opone a que las inversiones en cualquiera de las dos fuentes en liza sean calificadas como inversiones sostenibles.

El error es no extender la vida de las nucleares ya existentes

En "Herrera en COPE", Jorge Sanz Oliva, expresidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética señala que el escenario de consenso a nivel europeo es "la apuesta por las renovables, la electrificación de la economía y la búsqueda de alternativas para aquellos procesos que no sean electrificables. Ahora mismo, todo el mundo vislumbra una energía eléctrica totalmente renovable en la que las diferencias entre la demanda y la oferta se cubran con tecnologías de acumulación. Ahora mismo, por desgracia, no son competitivas las tecnologías de acumulación y es necesario recurrir al gas natural que era la energía más barata para ser el respaldo de las renovables, porque aunque tenía un coste variable alto, tenía un coste fijo era muy bajo, pero nos ha sorprendido a todos este último año la subida espectacular que ha tenido el coste variable. Pese a esto no hay que precipitarse, porque todo el mundo apuesta a que es coyuntural, y a día de hoy el gas sigue siendo la mejor tecnología para ser el respaldo de las renovables".

Hay energías renovables caras, pero hay dos renovables muy rentables que son la "eólica y la solar fotovoltaica que tienen costes totales medios de 30 euros megavatio/ hora cuando el pool está hoy a 150 euros megavatio y hemos estado a 200 y 300 euros" insiste el experto que asegura que para que sea rentable la energía electrica y cien por cien renovable "se conseguirá a un plazo de 10 años, en torno al 2050 que será la fecha clave".

La Comisión Europea aclara Jorge Sanz Oliva "nunca ha planteado que la energía nuclear o la electricidad producida por gas sean renovables, lo que plantea la UE es modificar un reglamento que lo único que hace es etiquetar las actividades económicas y en concreto una etiqueta que pone 'sostenible desde el punto de vista ambiental', lo hace en aquellas actividades en las que el daño ambiental es reducido o nulo. Lo hace para que esas actividades con etiqueta verde sean más atractivas a las inversiones tanto privadas como públicas".

Si pensamos en la trascendencia de esta medida para un país con España es "muy limitada porque en España no estamos planteando hacer centrales de gas nuevas y nunca desplazaría al carbón porque ya casi no funciona". Tampoco va a hacer que se construyan nuevas centrales nucleares porque "una central nuclear de nueva construcción tiene un coste caro. Tiene un coste variable muy reducido, pero un coste fijo caro: el edificio de contención de la central, sistema de protección, se duplican sistemas de seguridad... La nuclear tiene un coste de producción de 100 o 110 euros megavatio/ hora, un poquito por debajo de los 150 euros en los que cotiza el mercado electrico hoy, pero una central nuclear de nueva construcción necesitaria 40 años con precios a 110 euros el megavatio y eso sabemos que no va ocurrir. Las únicas nucleares que son rentables son las inversiones de extensión de vida. En España tendría sentido si nos planteamos extender la vida de las nucleares existentes. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque las nucleares tienen una fiscalidad muy alta y se comen los benficios y las propias empresas han anunciado que no tienen interés en ampliar su vida". Por lo tanto, "el error no es no promover la creación de nuevas centrales, el error es no apostar por extender la vida de las centrales nucleares que ya tenemos".