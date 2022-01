Excomisario Martorell: "La liberación del doctor Iglesias Puga propició la disolución de ETA político militar"

Joaquín Domingo Martorell ha sido el protagonista de la entrevista de "Herrera en COPE". Un hombre que ha ocupado muchos puestos clave como el de comisario jefe de la Brigada Central de Información, director del Mando Operativo de la lucha antiterrorista, después de todo ello, dejó ese tipo de vida y entre otras cosas se dedicó a las retransmisiones deportivas y a la producción ejecutiva.

Y hace 40 años, Joaquín Domingo Martorell salta a la actualidad, porque además de ser una figura clave y haber estado relacionado con hechos históricos como el 23-F o las negociaciones en París con ETA político militar, hace 40 años fue el hombre que encabezó al equipo policial que liberó al doctor Julio Iglesias Puga, padre de Julio Iglesias que había sido secuestrado por ETA.

Un secuestro realizado por ETA Político Militar cuando el doctor Iglesias Puga iba a su consulta de ginecología, un secuestro que conmocionó a la sociedad española, "se hicieron pasar por delincuentes comunes porque estaban negociando una tregua con un alto el fuego entre sus representantes políticos que eran Juan Mari Bandrés y Mario Onaendia, negociando con el ministro Rosón y el vicepresidente del Gobierno, Calvo Sotelo. Eran negociaciones tan secretas que yo que era el director del operativo del mando único de la lucha antiterrorista las ignoraba. Las investigaciones se inician como delincuentes comunes y diez días antes de su liberación ya sabemos que era ETA. Se detiene a una persona que su coche era utilizado para transportar secuestrados y nos dice que lo ha utilizado para transportar al doctor Iglesias desde Burgos hasta un pueblo que no sabía porque le habían vendado los ojos" recuerda en "Herrera en COPE", el excomisario Martorell.

El detenido creía que era un pueblo de Navarra y por ello, se peinó gran parte de la comunidad foral. "Cuando terminaba el plazo legal de detención preventiva, lo llevamos a su casa y en ese momento recibió una llamada de un miembro de la organización que estaba dentro de la casa y que tenía una carta del puño y letra del doctor Iglesias que tenía que entregar al que teníamos detenido, y este la tenía que llevar al diario ABC", explica Joaquín Domingo Martorell, "cuando se van a entrevistar estas dos personas, detenemos al que llevaba la carta y hay que interrogarle en un plazo marcado porque si no volvía a la casa sabrían que le habíamos detenido, íbamos contrarreloj. Tuvimos la suerte de que entre la documentación, que llevaba este miembro de ETA, había un carnet de conducir en el que todo era falso menos la dirección que existía, una dirección de un pueblecito en la provincia de Zaragoza en las faldas del Moncayo, nos agarramos a ese clavo ardiendo".

"El etarra se quedó alucinado al comprobar que lo habíamos adivinado, nos hizo un croquis con el plano de la casa, dónde estaba el doctor -que era un primer piso-, los Geos estaban concentrados en Pamplona, los trasladé a Tarazona, quisimos hacer el asalto a la una de la madrugada, pero había hogueras con los mozos porque era el Día de San Antón y tuvimos que esperar hasta las tres de la mañana. Los Geos volaron la puerta de entrada y fuimos hasta los lugares dónde estaban cada uno. El doctor estaba sentado en la cama, estaba esperando, lo único que dijo fue: joder lo que habéis tardado", recuerda el excomisario.

Con la liberación del doctor Iglesias hubo más hallazgos, "se produjeron una serie de hechos concatenados derivados de la liberación. En la casa se encontraron casi 100 kilos de Goma2, pero en un zulo de la provincia de Guipuzcoa, debajo de una piscina, había todo un arsenal de armas de fuego, más de 500 entre metralletas, pistolas y escopetas, necesitamos un camión para trasladarlas a Madrid. A la vez, se desarticuló todos los miembros de la organización dentro de España, todos los pisos francos, la infraestructura, todo se desarticuló, eso facilitó mucho que siguieran las conversaciones entre el ministro Rosón y los representantes de ETA político militar", afirma Martorell, que recuerda que como no les quedaban armas, los terroristas pidieron que "si no tenían delitos de sangre que no se les detuvieran una vez que volvieran a España y el ministro me pidió que fuera. Fuimos a cuerpo descubierto a entrevistarnos con el estado mayor de ETA Político Militar con los que estuvimos conversando casi 5 horas y terminamos haciendo una merienda cena. No he vuelto a ver a ninguno de ellos, pero sé que se reinsertaron y en diciembre de 1982, ETA político militar se disolvió".

Otegi estaba en ETA político militar, y recuerda el excomisario que "en ese momento, Otegi no participa de esa decisión y se pasa a ETA Militar y puede que sea Lendakari, es escalofriante, pero puede que sea posible".