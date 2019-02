Esto es lo que opina Herrera sobre el libro de Pedro Sánchez

Tiempo de lectura: 2



En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha hablado sobre la presentación del libro. El comunicador ha criticado que la televisión pública diera tanta cobertura al evento. "No es que se presentara, es que, por ejemplo, Televisión Española hizo una transmisión en directo como la llegada del hombre a la Luna, aproximadamente. O la llegada de Kennedy a Berlín. Era tremendo", ha dicho.

"Total, porque el señor Sánchez presentaba un libro que él dice que nos debía. Perdona, Sánchez, aquí no nos debías nada. Lo que nos debes es otra cosa. Nos debía un libro, dice. Como si tuviéramos tanto interés en conocer lo que dices de tu libro, que no dices nada. Es una sarta de mentiras. Es un libro hueco, narciso, mentiroso, populista, adanista, pobremente redactado... Y es un mero instrumento de propaganda. ¿Cuánto creen que va a durar ese libro? ¿El interés por ese libro? ¿Qué se juegan a que ese libro mañana es historia ya? Es lo mejor que le puede pasar. Si, además del libro, fuera historia también el que lo ha escrito. Bueno, el que lo ha escrito... También yo aventuro demasiadas cosas", ha dicho, recordando que Irene Lozano se presenta como la "ayudante" para la redacción del libro. "Es un libro hueco. Yo no sé si esa oquedad se corresponde también con la cabeza del autor. O con el inspirador del libro, porque quizá la autora es Irene Lozano. Compensada con una secretaría de Estado, que no está mal", ha añadido.

Al final, echando mano de lo escrito por Santi González en 'El Mundo', ha dicho: "Sánchez ha superado a Paco Umbral. No fue a hablar sobre su libro, fue a hablar sobre sí mismo. ¿De verdad cree que la sociedad española estaba inquieta y nerviosa, a la espera de que por fin nos diera un libro? Si lo cree, la cosa está mucho peor de lo que parece".