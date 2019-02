Esto es lo que opina Herrera sobre la gala de los Goya

Tiempo de lectura: 1



En su programa de este lunes en COPE, Carlos Herrera ha hecho el mismo diagnóstico. "Fue una gala aburrida y plúmbea como todas, deshaciéndose en dedicatorias interminables. Lo de toda la vida. Y además con mitin político contra el Estado de Israel para que no vaya a Eurovisión", ha dicho el comunicador. Herrera ha hecho referencia al discurso de los directores de "Gaza", ganadores del Goya al Mejor Cortometraje Documental, que dedicaron al pueblo palestino su triunfo. "Se lo dedicamos a quienes han mantenido viva la lucha pueblo palestino, para los que están y para los que nos ha arrebatado el extremismo". Por eso, hicieron un llamamiento al mundo de la cultura contra los países que "vulneran sistemáticamente los derechos humanos" y han pedido no ser cómplices de Israel, país que han pedido que no esté en Eurovisión: "Israel en Eurovisión, no".

Lo que más le gustó a Herrera fue la actuación de Rosalía cantando a capella el emblemático 'Me quedo contigo' de los Chungitos. "Fue lo más interesante. Una cosa espectacular. Verdaderamente espectacular", dijo. Rosalía le dio a la canción un toque casi místico y cambió el ritmo original del tema por un estilo de mayor pureza que le permitió demostrar su calidad vocal. Una actuación muy aplaudida y que era uno de los momentos mas esperados de la gala de estos 33 Premios Goya desde que la Academia de Cine había anunciado que actuaría.