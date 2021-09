Esto es lo que opina Herrera sobre la falsa denuncia por agresión homófoba en Malasaña

En su monólogo de este jueves, Carlos Herrera ha analizado la situación política que deja esta denuncia falsa y ha dejado en evidencia la maniobra del Gobierno para convertir en herramienta política un asunto tan lamentable como este. Sobre la denominada "fábula del cúter", el comunicador subraya que este joven ha hecho mucho daño al colectivo homosexual. "¡Qué flaco favor hace a los que sufren de verdad agresiones homófobas, que las hay!", ha dicho.

Pero lo que más resalta Herrera es el uso partidista que se ha hecho de este caso. "Desde hace tiempo, cualquier persona piensa que en España ocurre de todo. Que te puede asaltar por la calle un fascista, una manada homófoba, un escuadrón machista, o las SS o la guardia mora de Franco. O que gente como Arrimadas, Abascal o Casado se dirigen a la ciudadanía pidiendo que salgan a la calle con esa misión", ha dicho. Para el comunicador, "el único odio institucionalizado es el que viene de PSOE, Podemos y de todo lo que le cuelga". "Y no lo hacen cuatro canallas encapuchados, sino que lo hace el presidente del Gobierno y ministros con nombres y apellidos. Si alguien se apunta en España, son estos. Y lo hacen contra todo aquel que no le ríe las gracias. La víctima era lo de menos. Lo importante era culpar a Ayuso y Vox. Y el ridículo ahora es espantoso", ha dicho.

El comunicador también ha atacado duramente contra Marlaska por culpar a Vox de este ataque. "Algo olía mal y a mi lo que me sorprende es que el ministro del Interior también se tire a la piscina de cabeza. En vez de ser prudente habla de bandas organizadas y lanza acusaciones directa a Vox. Esto es intolerable. Me gustaría haber entrado en la cabeza de todos estos cuando se ha conocido que la agresión era inventada. Marlaska, ¿dónde están las investigaciones sobre las balas que recibisteis en campaña electoral? ¿O es que la Policía no sabe encontrar a nadie? ¿La Policía no sabe investigar o te lo inventaste tú? Había que montar el numerito para estigmatizar a la oposición y de paso escurrir el bulto de la subida del precio de la luz". Y a Sánchez le pregunta: "¿Por qué no se pone a investigar los delitos de odio que también sufren los concejales del PP en el País Vasco? Pedro te has quedado sin foto. Es duro, pero te has quedado sin foto", interpelaba al presidente del Gobierno.