Esto es lo que opina Herrera de los escraches frente a la casa de Pablo Iglesias

En su monólogo de este miércoles, Carlos Herrera ha recordado que tanto él como COPE han estado y estarán siempre en contra de los escraches. El comunicador, eso sí, ha recordado a Iglesias que él fue quien introdujo este "jarabe democrático" - como él lo denominaba - en el mundo de la política.

"Se ve que las cosas hay que recordarlas. Este programa ha estado en contra de los escraches siempre. Los escraches son inaceptables, pero inaceptables cuando se lo hacían a Cristina Cifuentes y cuando se lo hacen al ministro Ábalos en su casa, a su familia llamándole asesino. Primero porque Ábalos no es un asesino; y segundo, porque hay que dejar a la gente en paz. Beatriz Talegón, que era de Juventudes Socialistas y que ahora anda más cerca de Junts per Cat, lo ha dicho siempre. Las familias hay que respetarlas en su intimidad. Esta se enfrentó a Ada Colau cuando Ada Colau era feliz con aquellos escraches por las hipotecas y defendió a Cristina Cifuentes. Pero luego hay otra gente que no. El que se inventó los escraches es el camorrista de Pabo Iglesias. Ayer, con el matonismo que lo caracteriza, empezó a amenazar a Ayuso, a Abascal y a algún periodista. Es una vergüenza que un vicepresidente del Gobierno se pronuncie con ese tono de mafioso señalando con el dedo a rivales políticos. Hay quien quiere ver en ello una amenaza", ha comenzado diciedo Herrera.