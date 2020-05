Esto es lo que opina Herrera de las protestas en el barrio de Salamanca contra Sánchez

Sanidad va a anunciar hoy que áreas sanitarias van a pasar a la fase 1 de la desescalada. La atención está en Valencia - que den por hecho que pasa - Málaga y Granada - que ya veremos - y Madrid, que den por hecho que no. Ayer tarde, la presidenta de la Comunidad dijo que el Ministerio no parecía favorable a conceder el progreso a la Comunidad. Isabel Díaz Ayuso, que hay veces que parece que si no está en mitad de una polémica parece no estar a gusto - animó las protestas del barrio de Salamanca contra el Gobierno de Sánchez y la Policía hizo un despliegue para evitar que la acumulación de personas en la calle incumpliera las normas.

Primera reflexión: Protestar contra Sánchez e Iglesias, todo y todos los días. Incumplir las normas de prevención sanitaria, nunca. De ninguna manera. Desacreditar estas protestas - como hace la izquierda - es ridículo y muestra un cierto temor a perder el monopolio de la calle. Esto de los pijos, los cayetanos... Son ciudadanos con los mismos derechos que los perroflautas que acamparon el Sol hace cinco años. Bueno, aquellos tenían derecho a concentrarse y ahora hay un estado de excepción que lo impide. Ahora, tienen todo el derecho del mundo a expresar su rechazo contra una gestión catastrófica de la crisis.

El miedo que tienen los activistas de izquierda, los que están en la política y en el periodismo, es que mucha gente pueda compartir esa protesta. Por eso necesitan descalificarla, decir que es cosa fachas, de pijos, que no pueden jugar al golf... Ojo que este tipo de manifestaciones a veces también refuerzan a los que están en el poder. Acuérdense de Zapatero, que algunas de esas manifestaciones le reforzaron y alguno se frotaba las manos.

Entre estas y otras cosas, la constatación de que esta pandemia nos va a seguir trayendo dolores de cabeza. Lo dicen todos los expertos. Todavía quedan muchas páginas por escribir, mucha resistencia y mucho sacrificio que hacer. Esto no se va a solucionar en dos días. Lo vamos a seguir pasando mal. Pero algún día acabará y en el camino habrá tiempo para ajustar cuentas