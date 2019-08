Escucha el genial monólogo de Herrera a bordo del barco "Mis Mellis" mientras pesca sardinas

Desde el puerto de Motril realizando las últimas maniobras de amarre. Lo que viene siendo aparcar un barco. En esta mañana apasionante de sardinas y gaviotas en la que nos hemos dedicado durante la noche como todos los años a la pesca de la sardina en las aguas del Mediterráneo, en el pesquero "Mis Mellis". En el pesquero generosamente que José Manuel Ronchero Pascual nos brinda para realizar este programa. Un programa en una cubierta llena de sardinas tiene su gracias. Descabezando las sardinas y preparándolas en este capazo. Aquellas que se van a dedicar a la industria y a la conserva. Estas sardinas pichardus que no ha sido de los años más difíciles del cerco. Sabes ustedes que la sardina se pesca con la técnica del cerco. Hay que encontrar el banco de peces.Tú encuentras el banco de peces. Calculas la velocidad y el rumbo que llevan y en función de eso con una lancha tiras un cerco de red y las capturas. Esto se ha venido realizando con más cuidado porque la sardina - ¡quién lo iba a decir! Antes metías la mano en el agua y sacabas una - está en peligro de extinción o muy trabajada. Demasiado trabajada. El mar tiene sus límites y la pesca tiene que ser sostenible. En eso, la conciencia de estos patronos del puerto de Motril es una conciencia exquisita y por lo tanto no entran en la sobrepesca. Se puso una limitación como ocurrió con la anchoa en el Golfo de Vizcaya a cuenta de la captura de las sardinas. Las sardinas se reproducen de manera más notable que otros pescados. Ahora la duda está en si pescar 10.000 toneladas como dice la UE o los 15.000 que piden los pescadores. El Mediterráneo está menos sobreexplotado que el Atlántico. La sardina es para los meses que no llevan "r". Y agosto, que se sepa, no lleva "r". Y no hay que ir a mucho profundidad para encontrar sardinas. Y esa sardina de esta primera hora es la más sabrosa. No sé, yo le tengo mucho cariño a la sardina. Será de tanto meterle la uña larga que tanto me he dejado. La uña larga es un poco incómoda, debo decir. Yo entiendo a las señoras que llevan uñas a lo Rosalía. Esto, joer, es la uña polivalente. Pero luego se recorta, se deja en el museo del mar de Motril y oiga, pues tan felices.