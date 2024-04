Escucha aquí el motivo por el que Carlos Herrera escoge esta caseta en la Feria de Abril

En concreto, Carlos Herrera asegura que va al simulador de caseta que pone el ayuntamiento que se encuentra al lado de Fibes (Palacio de Congresos de Sevilla). "Voy a estar allí. Allí no hay albero. El ayuntamiento me dice que vaya, así me ven los turistas, o los que pasan y los que vienen al Congreso. Y se toman una copita aquí y lo haremos".