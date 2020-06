La escalofriante profecía de Rosa Díez sobre el futuro que le espera a España: "Vamos camino de eso"

Díez también ha dejado un vaticinio escalofriante durante su intervención en "Herrera en COPE" este viernes. Después de que Sánchez presumiera de que 21 millones de personas habían pedido información sobre el ingreso mínimo vital y que Yolanda Díaz sacara pecho por tener la mayor cifra de personas cubrando el subsidio de desempleo de la historia, la exdiputada ya no tiene dudas de que Sánchez e Iglesias están trazando el "modelo de la Venezuela de Maduro". "Quieren una sociedad subsidiaria que es dependiente. Gente que no es libre, porque el subsidio te hace 'esclavo' de quien te lo regala. Estamos caminando sin querer darnos cuenta hacia lo que pasa en Venezuela. Y no queremos verlo porque pensamos que no va a pasar. Suena exagerado, sí. Hasta que percibes que ya ha ocurrido", advierte Díez. Además, difiere de Felipe González sobre que el Gobierno parece un camarote de los hermanos Marx. "El problema real es cuando se ponen de acuerdo para diseñar esta sociedad cautiva que poco tiene que ver con las sociedades libres y plurales del resto de la UE", ha contado.

De momento, Díez ve diluida la separación de poderes. "En la España de Sánchez, la fiscalía defiende a los delicuentes y el Gobierno persigue a los jueces", dice. Y se asusta por las palabras del ministro de Justicia asegurando que nuestro país atraviesa una "crisis constiuyente". "Quieren cargarse la Constitución. No a través de la reforma, sino desde la puerta de atrás. Su objetivo es demoler el sistema del 78 al margen de la voluntad de los españoles", ha concluido.