¿Errejón, el nuevo Churchill? Así deja herrera en evidencia al nuevo 'faro de la izquierda'

Tiempo de lectura: 1



En su monólogo de este martes, Carlos Herrera ha analizado la decisión de Errejón de dejar de su acta de diputado. "Errejón ha dejado su escaño en el Congreso. Tampoco se va a notar tanto porque todo el tiempo que lleva en el Congreso ha presentado, me parece que una iniciativa, y era digna de mejora", ha dicho Herrera. Además, ha recordado que se va a llevar el sueldo que le corresponde en pensión.

Después, Herrera cree que se está intentando hacer de Herrera el nuevo Churchill "Pero vamos a ver, que este tipo piensa exactamente igual que Pablo Iglesias. Hombre, no habla de ser un fornicador feminista como el otro ni tiene un chalet en Galapagar. Pero la ideología caduca que tiene Pablo Iglesias es exactamente la misma. De independiente no tiene nada. Este es de los que cree que en Venezuela se come tres veces al día y que las colas en Venezuela son porque la gente tiene una gran tradición oral y le gusta mucho ir a charlar a las colas. El régimen ha creado riqueza, la gente va tanto a comprar a los supermercados que hay colas. Y lo dice en serio. ¿Y se puede tomar en serio a un tío que dice cosas como ésas en un lugar donde la revolución que estos han amparado ha devastado el país? ¿Donde el presidente es un pobre imbécil que cree que habla con los pajaritos y que se le aparece Chávez y que viaja al futuro y esas cosas? Oiga, que çeste está en eso. Que no nos vayamos a equivocar. Acabará en el PSOE. Ya lo verán ustedes"