Entrevista completa de Carlos Herrera a Pablo Casado

Tiempo de lectura: 2



El presidente del PP, Pablo Casado, ha negado que dentro de su partido haya "malestar" por su escalada verbal contra Sánchez y por reabrir el debate del aborto, tal como titula 'El País' en su edición de este viernes. En una entrevista en 'Herrera en COPE', Casado asegura que la única 'resistencia' es la que hay en la izquierda mediática. "Cuando he hecho la convocatoria de este domingo me han preguntado por el aborto, las mujeres... ya sólo les falta sacar a Franco". El líder del PP ha confirmado que, pese a los compromisos personales, Moreno Bonilla y Feijóo estarán presentes en la concentración que ha convocado contra las cesiones de Sánchez a los independentistas en Colón este domingo. "Yo he tenido una comida con todos los líderes autonómicos y la gran mayoría van a venir. En vez de destacar que he hablado con otros partidos, que hemos abierto la convocatoria a todos, que será una concentración sin siglas... sacan esto", ha reprochado Casado.

Sobre la concentración, Casado ha señalado que la España de los balcones "debe salir a la calle". "Las 21 exigencias que le entregó el señor Torra a Sánchez en Pedralbes ya es demasiado. Cuando hay un relator entre una autonomía y el Estado y el presidente no da explicaciones, la España que no se quiere arrodillar se tiene que poner en pie y protestar", ha dicho. "Por eso Nos manifestamos sin siglas. No va a haber discursos, solo un manifiesto. Todos los líderes políticos vamos a tener el mismo protagonismo. Si hay una buena movilización el domingo y en los tres meses de campaña nos movilizamos, del 26 de mayo saldrá una convocatoria de elecciones inmediata", ha dicho.

Casado ha acusado a Sánchez de mentir porque dijo que convocaría elecciones tras la moción de censura y porque nunca aceptaría los votos de los independentistas. " Ahora empieza un juicio importante y lo que es insólito es que el gobierno de España está del lado de los que quieren romper el país. Es el cómplice de esos partidos", ha dicho.

El líder del PP también ha advertido de que Sánchez puede romper al socialiamo. "¿Cómo explicas en Extremadura o Castilla - La Mancha esto?", se ha preguntado. Por último ha descartado presentar una moción de censura y cree que el 26-M debe ser el motor del cambio. "La moción de censura debe presentarse para ganarla. No somos Podemos. No las descartamos. Ahora estamos a cien días de unas elecciones. La moción de censura ha de ser en las urnas el 26 de mayo. Y cualquier votación a favor de Sánchez, él la legimitirá para seguir un año más", ha concluido.