Entrevista completa de Carlos Herrera a Josep Borrell

El ministro de Exteriores Josep Borrell, ha asegurado que el Estado garantizará el orden público en Cataluña, si la Generalitat no cumple con sus obligaciones, sin la necesidad de aplicar el artículo 155. En una entrevista este viernes con Carlos Herrera, el dirigente socialista ha señalado que en los últimos días "hemos visto episodios puntuales pero lamentables en los que los Mossos no han podido o no les han dejado mantener el orden público". "Eso no puede volver a ocurrir y es lo que este gobierno ha advertido a Torra. Si vuelve a suceder, resultará claro que la Generalitat no es capaz de mantener el orden público. El Estado puede desplazar a la Policía y la Guardia Civil a Cataluña para asumir esta obligación sin necesidad de aplicar el 155", ha asegurado el ministro. Sin embargo, también ha reconocido que tomar el control de los Mossos "sí requeriría de otras cuestiones".

Sobre si se siente cómodo en un gobierno forjado gracias a los votos de los independentistas y que depende de sus votos para sacar adelante los Presupuestos, Borrell ha asegurado que el Ejecutivo quiere aprobar las cuentas porque sería una buena noticia para España, "incluyendo a Cataluña". A este respecto, el ministro ha señalado que el gobierno no ha negociado con un preso ni ha enviado a ningún emisario. "Iglesias irá a ver a quién quiera, pero no dirigido por este Ejecutivo", ha recalcado. Además de resaltar que no va a haber un referéndum de secesión en Cataluña, Borrell tampoco ha querido especular sobre un posible adelanto electoral: "Eso es competencia exclusiva del presidente. Y no es bueno que los ministros nos dediquemos a especular sobre cuándo puede hacerse".