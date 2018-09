Entrevista completa de Carlos Herrera a Albert Rivera

Tiempo de lectura: 1



Rivera también ha arremetido contra los independentistas y el apoyo que recibe Sánchez de ello. "Cualquier gobierno fuerte y firme, rompería cualquier lazo con ellos. Pero Sánchez admitió en sede parlamentaria el recuento del golpe del 1-O. Sánchez se ha entregado a los separatistas y eso es malo para España. No se puede gobernar España con quien quiere liquidar España. Eso lo entiende hasta un niño". Para Rivera, el nacionalismo "se ha quitado la careta", pero si seguimos cediendo ante ellos, "se cargan España". "Me da vergüenza que algunos celebren la sedición. Yo quiero recordar que encima del coche destrozado de la Policía estaba un reportero de TV3. Y cuando eso ocurre, tenemos un problema. Se ha admitido con normalidad que la Generalitat va contra el Estado. Torra no es un aliado del Estado, es un adversario. El sanchismo, esa corriente vacía de ideas pero cargada de voluntad de poder, está limpiando la imagen del nacionalismo, del populismo y echa por tierra los consensos constitucionalistas", ha dicho de forma tajante.