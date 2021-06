Enfermera, sobre los cuidados paliativos: “Es una pena que una persona muera mal porque no esté atendido"

Este viernes entra en vigor la ley de la eutanasia que se aprobó en el pasado mes de marzo. Desde hoy quienes sufren una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave crónico o imposibilidad científica certificada médicamente, pueden pedir en España la llamada prestación de la ayuda para morir.

Una ley que se aprueba a pesar de muchas opiniones en contra, opiniones que no han escuchado durante la tramitación de esta ley. Se oponen, por ejemplo, tanto el Comité de Bioética de España como la organización médico colegial que no lo considera un acto médico y no se les ha escuchado. Una ley que Vox y el Partido Popular ya han recurrido ante el Tribunal Constitucional.

En‘Herrera en COPE’ hablamos con los profesionales que trabajan con estos enfermos incurables, con los que están más cerca en situaciones que se acercan al final de la vida. Como es el caso de la enfermera de cuidados paliativosEncarnación López que trabaja en el Hospital Laguna de Madrid ¿Por qué hay gente que opta por la eutanasia? Una de las claves es que no todos los enfermos pueden optar a los cuidados paliativos. Encarna advierte que faltan recursos para el acompañamiento al final de la vida, de los 130.000 pacientes que necesitan cuidados paliativos cada año en nuestro país, más de la mitad no tienen acceso a ellos, “se calcula que más o menos el 50% de las personas que necesitan cuidados paliativos lo tienen y es una pena que una persona muera mal porque no está atendido por equipos porque no tienen esas personas de referencia”, explica la enfermera.

Para Encarnación el fundamental “recuperar la cultura del cuidado. Cuidar no es una carga, no es algo espantoso que me ha caído sino todo lo contrario. Me parece que es una oportunidad y algo maravilloso el poder atender a una persona que está más débil, más vulnerable que está con una enfermedad más grave. Nos debe de llenar de orgullo”.

Para ello insiste Encarna, sobre todo, en la formación de profesionales encargados de ese acompañamiento y en invertir más recursos en las unidades de paliativos “es muy necesario que haya unidades de cuidados de paliativos que todo paciente que lo necesite lo pueda obtener”.

Cuenta la enfermera que para los profesionales que trabajan en este tipo de cuidados llevan a cabo unas pautas para estar junto al paciente “primero hay que tener un clima y un ambiente de confianza, de serenidad y luego pues brindarle la mano para que si quiere pues contarnos y que le podamos ayudar”. Incluso señala la importancia de hablar con los enfermos sobre la muerte, sobre lo que le preocupa y “no dar nunca la sensación de prisa, de agobio sino todo lo contrario. Para mí la persona más importante y no tengo otra cosa mejor que estar aquí para que tú seas el centro de mi atención en este momento. Deseo que me cuentes cómo vives tú enfermedad, si tienes miedo, angustia…”.

Por último, recuerda Encarnación que también hay que acompañar a los familiares de los enfermos “deben aprender, aprovechar el tiempo. Hay un tiempo de preparación, tiempo para poder decir las cosas que no se han dicho, para resolver asuntos, para despedirse…”.