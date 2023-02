El 'enfado' con mucho humor en directo de una oyente de COPE por cómo se refiere a ella Carlos Herrera

Ahora que estamos en pleno fin de semana y que, la verdad sea dicha, nos apetece resguardarnos del frío, el plan que más pega para hacerlo es sentarnos en el sofá, con una taza de chocolate caliente viendo una de nuestras series favoritas. Y como a veces las hemos visto una y otra vez, nunca está de más que nos recomienden una nueva a la que engancharnos.

Es precisamente lo que ha pedido Carlos Herrera a sus oyentes en Herrera en COPE, confesando a qué serie estaba enganchado ahora mismo. Por supuesto, es esa que suele ser trending topic en Twitter cada domingo: The Last Of Us. La serie es "en realidad es un juego que han transformado", es decir, que han llevado a la pequeña pantalla y que el comunicador no tiene palabras para describir, por lo enganchado que le tiene.