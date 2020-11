Elvis García, experto en Harvard, en COPE: "No es factible que parte de España esté vacunada en primavera"

Pero uno de los datos más importantes que ha aportado en su intervención ha estado relacionado con el plan de vacunación que prepara el Gobierno, sosteniendo que ve muy complicado que más de la mitad del país esté vacunada para primavera: "Creo que la complejidad de estas vacunas no hace factible que gran parte de España esté vacunada para primavera, primero porque no tenemos vacunas todavía y veremos cuándo las tenemos, pero es que tampoco conocemos lo suficiente sobre las vacunas. No conocemos la eficacia real, la duración de la protección, no sabemos la capacidad que tenemos para sostener una cadena de frío como la que demanda alguna de ellas y tampoco sabemos cuánta gente quiere vacunarse. Todos estos factores no están en nuestro control y son los que van a definir si la vacunación va a ser una estrategia que acabe con ello. Así que yo, personalmente, no creo que en la primera parte del año todo haya acabado. Quizás, a estas alturas del próximo año, ya estaremos ahí, pero no sé si mucho antes".