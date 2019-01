Elena, viajera afectada: "Me sentí como una carga que soltaron"

Tiempo de lectura: 1



Elena, uno de los 160 pasajeros del tren que une Extremadura con Madrid, ha contado en 'Herrera en COPE' la odisea que vivieron ayer cuando el ferrocarril se averiaba en Navalmoral de la Mata.

Elena montaba en el tren en Montijo a las 17.40 de la tarde y llegaba a su casa en Madrid a las 4.30 de la madrugada ya de este 2 de enero, once horas después.

"Desde que nos subimos al tren notamos que iba fallando, en Mérida ya falló, hacía cosas raras, frenaba, las luces fallaban... y cuando llega a Navalmoral de la Mata es cuando ya nos quedamos a oscuras, eran ya las ocho de la tarde, la gente entra en pánico y es cuando lo arreglan, pero tres, cuatro kilómetros después es cuando se para y ya no estábamos en la estación, era el campo. Abrieron las puertas para que se pudiera respirar y nos estábamos congelando. Había mucha gente mayor y lo peor era la resignación, el decir y oir, esto es lo que nos espera" cuenta Elena que añade "eso me da muchísima rabia, porque no nos merecemos ese trato".