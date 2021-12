Eduardo Álvarez, en 'Herrera en COPE': "Me sorprendió mucho que no hubiese una obra de ficción sobre él"

Eduardo Álvarez es periodista, Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del País Vasco y en la de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid, ha sido colaborador en varios medios, como Radio Vitoria, Radio Nacional de España o Europa Press.

En la actualidad es redactor en la sección de Opinión de El Mundo, periódico en el que trabaja desde el año 2004. Es especialista en temas relacionados con la realeza y publica con regularidad sobre las distintas monarquías de todo el mundo.

Acaba de publicar su nuevo libro, titulado "El hijo de Eulalia", un libro en el que se trata la vida de Luis Fernando de Orleans y Borbón, hijo de la infanta Eulalia y nieto de Isabel II. Murió en 1945 despojado de título y honores por decisión de su primo el rey Alfonso XIII, quien no pudo perdonar los escándalos que le convirtieron en uno de los protagonistas más excéntricos de la Belle Époque y de los locos años veinte en París.

"La vida de este infante es muy desconocida, me sorprendió mucho que no hubiese una obra de ficción sobre él. Ellos son los que me han dado la novela ya hecha. Es un personaje al que a lo largo del año y medio, he estado pegado las 24 horas siguiendo sus rastros documentales, hay momentos en el que le quieres y te diviertes".

"Es curioso que estamos delante del único miembro de la dinastía que era homosexual de manera indisumulada. También, tuvo una cantidad de pretendientas mujeres que querían casarse con él. Era una persona muy golosa".