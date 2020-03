Dr.Sánchez Martos: "Cerrar centros educativos es exagerado"

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decretado la suspensión de toda la actividad educativa durante 15 días a partir del 11 de marzo para evitar la expansión del coronavirus en la región, que concentra la mitad de contagios de España.

El doctor Sánchez Martos ha considerado en una entrevista este martes en “Herrera en COPE” que esta medida es exagerada. “No lo entiendo. Para tomar decisiones tan drásticas tienen que tener más datos de los que tenemos actualmente”. El profesor recuerda que los niños “son la población menos vulnerable de la enfermedad” y apunta que “muchos tendrán que recurrir a los abuelos, y esto no es bueno ni para unos ni para otros, porque los niños pueden no padecer la enfermedad, pero sí transmitírsela”.

Jesús Sánchez Martos cree que el crecimiento de casos desde el jueves se ha debido a un efecto llamada. Explica que “el jueves se puso en marcha el teléfono de contacto, y es cuando las personas que tenían síntomas y a las que se había recomendado quedarse en casa han llamado”.

El doctor recalca que a pesar de estas medidas restrictivas “España no está en ninguna fase de descontrol”. Considera que desde Sanidad “deberían recalcar no el número de casos sino el tipo de casos. Se tiene que especificar que muchos de ellos no están activos”.

Ha aplaudido la medida del Gobierno de cerrar los centros de día para mayores. Considera que “debería trasladarse al resto de España porque es la población más vulnerable”. Sin embargo, ha criticado que se autorizaran las manifestaciones del 8-M. “No fue prudente en ningún momento. Como en cualquier aglomeración había una posibilidad de contagio importante”.

Sánchez Martos insiste en que la Sanidad española “está perfectamente preparada para combatir la enfermedad. Nos ha pillado en el mejor momento de la historia para poder luchar contra ella”.