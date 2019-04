Domenech Biosca: "La gente quiere premiarse tras un trimestre intenso de trabajo"

Tiempo de lectura: 1



Domenech Biosca, es el presidente de la Asociación de Experto en turismo que en 'Herrera en COPE' ha asegurado que pese a la lluvia la gente se desplaza esta Semana Santa porque necesita premiarse tras el primer trimestre intenso de trabajo del año. "La gente quiere volver a ver a sus familias, que las vio en Navidad, pero ahora vuelve tras tres meses intensos".

¿La lluvia ha cambiado el destino de los turistas? "Sí, pero la gente lleva seis meses bombardeada con publicidad y hay muchos viajes programados de larga distancia a París, Roma o Nueva York; los hoteles están al 100 por cien gracias al Inserso porque por las fechas iba a haber sol y es cierto que la lluvia pues hace que algunos decidan cambiar sus destinos o quedarse en casa".

Biosca hace un llamamiento sobre todo a los aeropuertos después de sufrir en el día de ayer un retraso de 8 horas en un vuelo entre Madrid y Santiago de Compostela, "hay gente mayor que no puede estar de un lado para otro del aeropuerto. Cada hora iban cambiando y uno que cerré para las 18.00 horas salió a las 21.00 horas y entonces el negocio de la felicidad se convierte en el negocio del enfado".

Ante la posibilidad del cambio de tiempo, ¿el turista al contratar hace un seguro como el que había antes de "sol seguro"? "Ya no hay el seguro del sol porque el clima es muy cambiante. Actualmente la gente no se hace seguros cuando contrata un viaje, la gente no piensa en el seguro, la gente está enloquecida por salir a por el sol y premiarse tras el primer trimestre de trabajo" insiste el presidente de la Asociación de Expertos en Turismo.