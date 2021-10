Doctora experta en acúfenos: "Hay que evitar ambientes de ruido y utilizar los auriculares muy altos"

Hay muchas personas que no conocen lo que es el silencio. Ni cuando es noche cerrada, ni en la cama a punto de dormir. Esas personas siempre oyen un ruido en sus oídos. Este malestar se conoce como tinnitus o acúfeno, un zumbido o pitido en los oídos que afecta al 17 % de la población y que puede resultar muy molesto, incluso hacer la vida imposible a quiénes lo sufren.

Esta enfermedad causa un gran trastorno a quien lo padece. En COPE, tenemos un ejemplo muy significativo entre uno de nuestros grandes comunicadores: Paco González, director de 'Tiempo de Juego'.

"No he conocido el silencio en mi vida" dice Paco en "Herrera en COPE" que explica lo que siente, "incluso aislado en una montaña, en una casa con tabiques de 6 metros de grosor, sigo oyendo el pitido". Pese a muchos tratamientos que ha probado no ha conseguido terminar con el mal que sufre "desde que tengo uso de razón, lo padezco, no sé si por una infección de oído que tuve de bebé".

Paco lo sufre desde muy pequeño y está ya acostumbrado, pero "ha habido épocas en las que me rayaba mucho, te costaba dormir, te ponías muy nervioso, te entraba cierta ansiedad porque si te dejas llevar te acabas concentrando solo en el ruido, en el pitido, pitido. Mi técnica es no pensar en ello. Durante el día como hay ruidos está un poco enmascarado, pero por la noche en la cama, apagas la tele y todo el mundo está dormido, lo percibes fatal".

Los acúfenos se pueden padecer como Paco toda la vida, o pueden ser circunstanciales, de una forma u otra, pueden llegar a ser discapacitantes. La doctora especialista en oido interno y acúfenos, Patricia Girauta, asegura que lo primero es saber su procedencia porque "no es lo mismo un acúfeno en una persona que no tiene problemas de audición y podría proceder de la columna, de la mandíbula o estrés, o de si se trata de un problema de audición. En cualquier caso, un acúfeno siempre da mucho, mucho estrés, afecta la vida cotidiana, la vida familiar y laboral y dependiendo del grado de afectación hay que intentar una terapia u otra. Normalmente la terapia ha de ser multidisciplinar. Hay que contar siempre con otro tipo de teraupeutas: psicólogos, fisioterapeutas, osteópatas...".

Insiste la doctora Girauta, que es otorrino, como "las personas que trabajan horas y horas en un ambiente ruidoso pierde audición antes de lo que toca, llega a los 60 años oyendo mal. Es una patología profesional y hay muchas enfermedades del oído que cursan con acúfenos, las hipoacusias de diversos motivos, las sorderas bruscas y hay patologías que no tienen nada que ver con la vía auditiva y lo que hay que hacer es estudiarlo".

Padecer acúfenos es una enfermedad "muy frecuente" señala la doctora Patricia Girauta que afirma que "es uno de los principales motivos de visita al otorrino", por ello distingueque hay personas que pueden presentar el problema pero es más fácil de tratar como quien cursa acúfenos porque aprieta los dientes al dormir, "son acúfenos tratables, se les hace una férula de descarga nocturna e incluso, actualmente, se les inyecta botox".

La experta en acúfenos hace una advertencia a los jóvenes y no tan jóvenes que van con los auriculares puestos todo el día y que escuchan música a alto nivel, "dicen lo oigo flojo, yo digo, cree que lo oye flojo, pero si va en el Metro lo tiene que subir porque si está en un lugar con 50 decibelios de ruido se lo tiene que subir 20 decibelios más y eso ya es ponerse un ruido de 70-75 decibelios y, a partir de 80 decibelios ya es tóxico el ruido". Por ello, la doctora que cada día ve a más jóvenes, les lanza un mensaje: "la prevención pasa por evitar el ambiente de ruido y evitar utilizar los auriculares".