Doctor Gil Jaurena: "Estamos recuperando el nivel de trasplantes perdido en la primera fase de la pandemia"

Los trasplantes se han convertido en noticia esta semana por dos hechos muy reseñables. Por un lado, el hito médico, ciéntifico conseguido por facultativos de la Universidad de Maryland que, por primera vez, han trasplantado el corazón de un cerdo modificado genéticamente a un ser humano, David Bennet de 57 años y, por otro lado, está la historia de Vera, una de las dos pequeñas fallecidas en Mislata(en Valencia), cuando estaba en una de las atracciones navideñas, un castillo hinchable al que una ráfaga de viento -de 50 kilómetros/ hora-, levantó y tumbó bruscamente. Los padres de la pequeña Vera han decidido donar sus órganos para dar una segunda oportunidad a otros niños que estuvieran pendientes de un trasplante.

El doctor Juan Miguel Gil Jaurena, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca Infantil del hospital Gregorio Marañón ha dejado, en "Herrera en COPE", un mensaje de esperanza "estamos más cerca de conseguir que cualquier fallecido en un hospital pueda ser donante".

En estos momento no es así, para que un órgano de una persona fallecida pueda ser trasplantado se requiere que "el fallecimiento se produzca en un hospital, en una UCI, que el fallecido no se tenga ninguna enfermedad oncológica o infecciosa; que la persona no sea muy añosa y el corazón puede tener arterioclerosis y no es trasplantable o si es un niño que no sea muy pequeñito, pero en los rangos de edad normales se intenta aprovechar, al máximo, todos los donantes" como el caso de Vera, subraya el doctor Gil Jaurena.

Estos requisitos son, de momento, esenciales porque como explica el experto en trasplantes, "cuando uno fallece en pocos minutos se produce el deterioro de los órganos,del cerebro, del corazón. Para el aprovechamiento, la conservación tiene que ser en un entorno hospitalario y en una UCI. Recientemente se están haciendo lo que llamamos las donaciones asistolias, de aquellas personas que fallecen no por muerte cerebral sino por parada cardiaca. Si se produce en un quirófano o en una UCI se puede intentar reanimar esos órganos, algo que hace unos años era impensable".

En los primeros meses de la pandemia hubo un descenso brusco de trasplantes

El jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca Infantil del hospital Gregorio Marañón ha subrayado como se está recuperando el nivel de trasplantes que sufrió una caída muy brusca en la primera fase de la pandemia, "hubo un descenso llamativo en la cantidad de trasplantes, el motivo es que los donantes se generan en las UCI de los hospitales y en esa primera fase de la pandemia, los esfuerzos estaban en lo que era importante y urgente, por lo que se produjeron pocos donantes y pocos trasplantes. Paulatinamente se han recuperado las cifras de trasplantes en general".

Un tiempo en el que los expertos en trasplantes comprobaron, como asegura el doctor Gil Jaurena, varias cosas, "la primera, es darle valor a lo que tenemos que no lo hacemos hasta que nos falta y lo segundo, hacer de la necesidad virtud y me explico, ante el descenso del número de trasplantes sin que disminuyese el número de niños o pacientes que necesitan un órgano se traducía en aumento del tiempo de espera y los poquito corazones que se podían aprovechar hemos tenido que hacer un esfuerzo ímprobo y si había un donante, antes de perder el trasplante, conseguimos que los colegas extrajeran el órgano en la ciudad del donante y que el órgano viajara para poder hacer el trasplante".

Al final, asegura el cirujano, "nuestro trabajo es planificar y tomar decisiones, es una cuestión de cabeza y tomar decisiones en un momento crítico y con todo un equipo".

