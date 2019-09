La desgarradora respuesta de Herrera tras conocer que el kamikaze que mató a un joven en la M-50 está libre

En su monólogo de este jueves, Herrera ha reaccionado ante la noticia de la puesta en libertad del kamikaze. "¿Se acuerda usted del kamikaze que mató a un joven de 20 años hace tres días en Madrid? Un tío que iba borracho, dio la vuelta al coche en plena M-50 para vivir su aventura y empotró literalmente a un chico que iba a trabajar a un supermercado?. Bueno, pues aunque le parezca increíble, está en libertad. Este chaval, Kevin Cui, de 24 años. Por cierto, no quiso declarar ante la Guardia Civil. Le detienen, le llevan a que le curen algo que se había hecho en la muñeca, iba hasta el culo de todo, mató a una persona y encima le dice a la Guardia Civil que no declara. La Guardia Civil lo lleva al juzgado y el juez le deja en libertad hasta que se celebre el juicio. Bueno, si tiene la bondad de no fugarse y de no matar a nadie más...