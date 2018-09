El descarnado llanto del padre del niño fallecido por una paliza: "Sólo pido que se pudran en la cárcel"

Tiempo de lectura: 1



El padre biológico del niño, que reside en Madrid, no estaba al corriente de lo sucedido, ya que llevaba separado de la madre un tiempo. Además, pesaba sobre él una orden de alejamiento por supuesta violencia machista. En una entrevista este jueves en 'Herrera en COPE', Félix G. ha asegurado que está "muerto en vida" tras el fallecimiento de su hijo. "Es lo peor que puede pasar un padre", ha dicho a Carlos Herrera.

Según él, no era la primera vez que el niño era agredido por la pareja de su excompañera sentimental: "No era la primera vez. Era continuado". Sobre su relación con Cristina y la acusación de malos tratos, Felix ha asegurado que discutía con ella "porque tenía problemas con las drogas y con los videojuegos. Yo se lo decía: 'no te viene bien eso'. Supuestamente yo la amenazaba por whatsapp, allanamiento de morada y malos tratos. Y un día se fue. Me dijo que estaba en Burgos, que necesitaba pensar. Y después se fue a Alicante. Yo me salté la orden de alojamiento para poder saber de ella y de mi hijo. Pero me borró de todos los lados y era imposible saber de ella. Yo no podía ver a mi hijo", ha dicho.

Félix niega el maltrato y asegura que siempre ha intentado ver a su ijo. "He hecho lo imposible y me lo han devuelto así. Y me duele mucho". Ahora sólo espera que se haga justicia: "Yo solo pido que se pudran en la cárcel, por lo que han hecho. Que no salgan jamás. Que se haga mucha justicia. Y que un niño pasase por lo que ha pasado mi hijo".