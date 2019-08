El deportista al que no dejaron lucir la bandera española: "Vinieron a nosotros como si lleváramos bombas"

Este viernes, 'Herrera en COPE' ha entrevistado a Pablo. Durante la charla, el sevillano ha dado las gracias a su club por el constante apoyo recibido y ha relatado cómo vivió ambas situaciones. "Vinieron hacia nosotros de tal manera que parecía que llevábamos artillería pesada. El presidente de la federación gallega nos dijo en Pontevedra que no podíamos subir con la bandera, que podía resultar ofensivo. Nos intentaron convencer de que todos somos españoles, pero paradójicamente no podíamos subir con la bandera de España. No nos dejaron finalmente y nos negamos a recoger la medalla en el pódium. Las cogimos después porque si no, nos penalizaban un año", ha contado.