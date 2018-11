La demoledora radiografía de Cataluña que hace Herrera y avergüenza a Torra

Tiempo de lectura: 1



"Es tan fácil la reflexión que hasta los propios perjudicados podrían exhibirla sin ninguna autolesión. La Cataluña real: la que cobra una nómina, la que tiene retrasos en la sanidad, la que tiene problemas cuando da clase... Cuya solución algunos le han vendido que es abrir embajadas en Dinamarca o estar todo el día pendientes de organizar otra referéndum. Esa Cataluña real se rebeló contra los recortes y la gestión de unos políticos que se han centrado únicamente en el proceso independentista", ha dicho Herrera.

El comunicador cree que si te dedicas solo a organizar 'manifas', "un día la gente se da cuenta de que no hacéis caso a las cosas diarias, a la vida real... Esas cosas que según Eduardo Pujol no son esenciales. Lo esencial, cretino, es que te operen. Y que te curen. Y que puedas ir a la Sanidad. Y que los bomberos tengan mangueras. No tú y tu chiringuinto. Y ahora que salga Torra a decirles que aprieten", ha señalado.

Y Herrera da datos: ¿Saben usted en el parlamento catalán cuántas leyes se han aprobado este año? Las leyes que son el ADN de la administración de las cosas. Ninguna. Cataluña acumula una deuda propia de más de 70.000 millones de euros. Es la autonomía que menos invierte en Sanidad. No es que los quirófanos estén abiertos, porque hay quirófanos que están cerrados porque el recorte en Sanidad ha sido de más del 25% desde Artur Mas. En Educación la inversión fue del 3,9%. El profesorado pide que sea el 6%. Y mientras, la Cataluña oficial preocupándose de tonterías. De abrir una embajadita, de ir a ver a Puigdemont... Y esa banda olvidan que hay bomberos, médicos o profesores que un día les baja el nivel patriótico y salen a la calle", ha concluido.