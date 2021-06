Cruz Morcillo: “Las víctimas son lo esencial de todo esto, si no, no tendría sentido el periodismo que hago"

Cruz Morcillo es periodista de investigación de ABC y colaboradora de COPE. Lleva toda su carrera dedicada a la investigación, tiene la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco y acaba de publicar el libro 'Departamento de homicidios', “un homenaje no solo a los que cazan monstruos sino a todos los que visten el uniforme con tanta honra”, dice la autora.

Y precisamente en ese homenaje que hace en su obra a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con los que Cruz está muy ligada por las investigaciones que lleva a cabo reconoce que “cuando les conoces en profundidad o les conoces un poco te das cuenta de la enorme capacidad de sacrificio, de entregar sus vidas, de dejar la familia un lado, de vivir casi un sacerdocio o sin el casi y evidentemente tenemos unos niveles de seguridad altísimo y también de resolución de homicidio y de asesinatos por encima del 80%. A mí me gustaría que fueran mucho más reconocidos, que fueran mucho más aceptados”.

Como investigadora y tantos años trabajando, habla la periodista de la situación actual que se vive en los medios de comunicación ante la ‘necesaria’ inmediatez de publicar una noticia, esa “sensación de publicar la noticia antes de que se produzca”, se resigna Cruz añadiendo que “esto va en contra de lo que nos enseñaron en la facultad. La noticia necesita un reposo y sobre todo necesita una confirmación, tú no puedes soltar lo primero que se te pase por la cabeza o por el móvil… dada esta acumulación, está trituradora de carne en la que nos hemos convertido a veces los periodistas a base de tantísima información, casi incapaz nosotros mismos de asimilar, eso evidentemente le quita horas a la calle y le quita horas a la investigación”.

Explica Morcilllo porqué los sucesos despiertan el interés de la gente, “creo que cualquier persona se puede sentir identificada con un suceso, con un robo, con un atraco, con la muerte de un hijo, con el con el secuestro de un ser querido… Hay otro tipo de noticias que para los periodistas son muy importantes que la gente no tiene ninguna sintonía ni ninguna cercanía con eso. En cualquier medio, en la radio, la televisión, en los periódicos, en cualquiera, un suceso es de lo más seguido siempre y no es porque la gente sea truculenta, que alguna parte lo será claro, pero evidentemente es que nos puede tocar a cada uno. La gente siente una enorme cercanía ahí está ya la habilidad del periodista, la habilidad del medio de no traspasar esa línea que es tan fina, tan delgada, hay que tener tanto cuidado para no caer en eso… eso sí me preocupa a mí, siempre me ha preocupado y me sigue preocupando”.

Por último, confiesa Morcillo que “para mí las víctimas son los esencial de todo esto y si no, no tendría sentido el tipo de periodismo que yo hago”.