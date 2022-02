Cristina, madre víctima de violencia filio-parental: “Hay que pedir ayuda y no tener vergüenza ni miedo”

La violencia intrafamiliar, aquella que se produce de padres a hijos, está más presente en nuestra sociedad de lo que creemos.

La Fiscalía de Menores certifica que en 2020 se abrieron casi 4.700 expedientes a menores en nuestro país por agresiones a sus padres. A pesar de ello, la violencia filio-parental en nuestro país se redujo en un 7% respecto a 2019. Aunque estos datos solo reflejan la punta del iceberg.

Muchos casos no llegan al sistema judicial y están fuera de las estadísticas. En algunos casos, por miedo o vergüenza y, en otros, porque gracias a la intervención de entidades como laFundación Amigó, que trabaja en la resolución de conflictos entre los adolescentes y sus familias, logran revertir la situación sin la necesidad de tener que llegar a los juzgados.

Es el caso de Cristina y de su hija Paula. Cristina es una madre separada que tiene dos hijos y que tuvo problemas con la pequeña, con Paula. Unos problemas que empezaron cuando la niña tenía 13 años, “cuando cuestionaba las normas de convivencia que teníamos en casa”, relata Cristina en ‘Herrera en COPE’.

A todo esto, hay que sumar que Paula pasaba del colegio al Instituto. Como recordamos, Cristina es una madre separada por lo que “Paula estaba con su padre cada 15 días, pero aquello no era una convivencia seguida, la niña no tenía normas de convivencia…” Y fue un día, recuerda Cristina “cuando Paula decide irse a vivir con su padre porque allí no se le cuestionan normas ni nada”.

La situación que estaba viviendo Cristina no era nada fácil, además tampoco ayudaba que su otro hijo la viviera. Así que decidió pedir ayuda a la Fundación Amigó y “gracias a ellos he conseguido salir adelante”.

Por eso, Cristina aconseja a los padres “que pidan ayuda y no sientan vergüenza ni miedo en contar los que les pasa”, asegurando que “de esto se sale”, eso sí “hay que tener paciencia, mucha frialdad y mucha seguridad en lo que se dice, y seguir las pautas que dan desde la Fundación”, porque como bien dice Cristina “esto no es una pastilla que te dan hoy y mañana se pasa, esto es mucho más, esto es tiempo”.

Tras la ayuda de la Fundación Amigó, hoy día, la relación de Cristina y su hija es “una relación madre – hija normal” confiesa alegre Cristina, “en la que no hay insultos ni golpes”.