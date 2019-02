El contundente rapapolvo de Herrera a Carmen Calvo que no querrá escuchar la vicepresidenta

Tiempo de lectura: 1



En su monólogo de este jueves, Herrera ha valorado la rueda de prensa de la vicepresidenta. "No fue este miércoles un buen día para Pedro Sánchez ni para su vicepresidenta. La rueda de prensa de Carmen Calvo causó verdadero estupor. No porque podamos esperar algo particularmente brillante de semejante espécimen político, sino porque se pasó una hora dando vueltas para no aclarar nada", ha comenzado Herrera.

"Saben que Carmen Calvo ha tenido momentos top, como cuando reveló al mundo la buena nueva de la dualidad de Pedro Sánchez. El Pedro Sánchez que estaba en la oposición y el Pedro Sánchez presidente no son la misma persona. Pero lo de ayer también va a pasar a los anales de la política española, porque Calvo tuvo que improvisar sobre la marcha la definición de 'relator'. Dijo: 'En la mesa de partidos catalanes, el Gobierno quiere respetar a los adversarios y reconocerlos como interloctures para hablar del futuro de España'. Pero el Gobierno fracasó en su idea de hacer creer a la prensa que no había noticia. Una mesa de partidos no la anuncian los Gobiernos. Y si la anuncian los Gobiernos, y son Calvo y Artadi las que lo explican, es algo más que una mesa de partido. Y para establecer partidos del futuro de la administración regional catalana, es una mesa engañosa. Porque donde se discuten las iniciativas es en el parlamento con la proporción político que los ciudadanos han dado a cada uno. No en una mesa donde todos tienen el mismo peso", ha explicado Herrera.

Además, Herrera ha destacado que Artadi salió minutos después para pedir al Gobierno que diga la verdad. "Artadi salió para decirle al Gobierno que no esconda lo que hablan. Ellos proponen mediadores internacionales. Y cuando tú reconoces un mediador, reconoces que hay un conflicto", ha concluido.