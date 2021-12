¿Contagia más una persona no vacunada? Un reputado virólogo da la respuesta

Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo - CEU, recuerda que las personas que están vacunadas dejan de producir material viral antes que las personas que no están vacunadas. En una entrevista este miércoles en "Herrera en COPE", el reputado profesional ha señalado la importancia de vacunarse y ha explicado que este hecho puede dar "un poco más de sentido" a la tenencia del pasaporte covid para determinar si hay que pasar más días o no de cuarentena.

Ante la propuesta de rebajar a cinco días la cuarentena, como está planteándose ya el gobierno español, Nistal mantiene su idea de que deben ser diez días para garantizar que no se contagie a otras personas. "Yo lo mantendría en diez, pero en caso de reducir prefiero que sean siete como en Reino Unido que cinco", ha explicado. Para Estanislao, es peligroso reducir a cinco los días de cuarentena ya que de nuevo hay que apelar a la responsabilidad individual para que la medida sea efectiva y no peligrosa. "Tristemente, hemos visto que cuando se apela a la responsabilidad no llega a todas las personas. El reducirlo a cinco días tiene un bagaje, hay datos que lo apoyan, pero no en todos los casos", ha dicho.