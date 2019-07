El consejo de Herrera a las feministas por no apoyar a la víctima de 'La Manada' de Manresa

Tiempo de lectura: 1



"Ayer a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona un hombre se convirtió en símbolo de una contradicción. ¿Cómo puede ser que en el juicio contra siete jóvenes acusados de haber violado en grupo a una cría de 14 años en la que la Fiscalía solo pide abuso en lugar de agresión no haya ni una sola feminista para protestar? Es su tío el que levanta un cartel diciendo: 'Hermana no estás sola'. A estos se les conoce como 'La Manada de Manresa'. Violaron por turnos a una chica en una fábrica abandonada aprovechando que iba bebida. Precisamente, porque no estaba en condiciones de oponer resistencia, la Fiscalía lo deja en abuso en lugar de agresión. Algo que con la nueva sensibilidad social es más que cuestionable y, desde luego, con la sentencia del Supremo, pues a lo mejor también.

Pero los familiares de la chica estuvieron solos en su programa ante la prensa criticando que no se plantee la acusación de violación. Solos. ¿Dónde estabais todas las de las pancartas de “yo sí te creo. Hermana, yo sí te creo”. ¿Dónde estabais? ¿Dónde estáis? ¿Vais a ir? Uno de los acusados se llama Brayan Andrés. Seguramente otro se llamará Wilson Francisco. La nacionalidad de los acusados es lo de menos. Lo importante es el delito de agresión. ¿Pero vais a ir? ¿Por qué unos casos interesan tanto y otros no interesan nada? Como ahora ya lo sabéis, estaréis preparando las pancartas. Todas para salir hacia Manresa", ha dicho Herrera.