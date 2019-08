El consejero de Hacienda andaluz: "Sánchez pudo haber repartido el dinero a las CC.AA. antes del 28-A"

Juan Bravo, consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, ha denunciado que el Gobierno español pudo haber transferido a las CC.AA. los pagos a cuenta que adeuda antes de las elecciones generales del 28 de abril, cuando no se encontraba en funciones. Las regiones han lanzado una ofensiva contra el Ministerio de Hacienda por la recaudación de este año, que en el conjunto del país alcanza una cifra de 4.739 millones de euros. La Abogacía del Estado envió el pasado martes al Ministerio de Hacienda el informe que respalda que el Gobierno, en funciones, no puede actualizar las entregas a cuenta pendientes. Pero las CC.AA. afean al Ejecutivo de Sánchez aludió a las conclusiones de ese informe antes incluso de que se llegara a pedir.

En una entrevista este jueves en "Herrera en COPE", el titular de Hacienda andaluz asegura que el Gobierno "ya habló el 12 de agosto" de dicho informe, pero no se solicitó "hasta el día 22". "Si alguien analiza el informe verá que el servicio jurídico dice que a la pregunta en abstracto de si se pueden actualizar los pagos a cuenta con un gobierno en funciones, sin aportar ninguna solución, ellos dicen que no. Pero el pago a cuenta no compromete a nada. El Gobierno transfiere el dinero y luego llega una liquidación. Si nos han transferido más dinero de la cuenta, tendremos que devolver. Y si nos falta, lo añadirán. No lleva ningún riesgo ni es una decisión política. Son números objetivos", ha recalcado Bravo.