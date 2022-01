Consejero de Educación de Madrid: "Ante la falta de medidas del Gobierno, en Madrid no habrá cuarentenas"

Los estudiantes españoles volverán a las aulas el próximo lunes 10 de enero tras las vaciones de Navidad. Así lo decidían, este primer martes del año 2022, el Gobierno y las comunidades autónomas. Tanto Gobierno central como los Ejecutivos regionales, sindicatos y familias comparten la idea de garantizar la presencialidad en todas las etapas y niveles, desde Educación Infantil a la Universidad, a pesar de que ómicron está dejando un tsunami de contagios en toda España.

Los más pequeños, los de educación infantil de 0 a 3 años retornarán a guardería y centros educativos este viernes 7 de enero, un primer paso que va a demostrar si la decisión, apoyada por todas las Comunidades es la más acertada. En "Herrera en COPE", el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha aclarado que Madrid apoyó la vuelta presencial al 100 por 100 después de una reunión previa con el responsable de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, "y con un informe concienzudo de la situación sanitaria y de las expectativos. La decisión se toma por eso, desde luego que se tienen en cuenta lo bueno que es la presencialidad, desde el punto de vista pedagógico, el problema de la conciliación, pero la decisión es estrictamente sanitaria. Solo un dato: el índice de lo que llaman los médicos la tasa de ataque de la enfermedad en los alumnos, los menores de 12 años tienen un 1, 76, los mayores de 12 años tienen un 4,02; el global de la población está entre el 19 y el 35 y en los domicilios entre el 31 y el 46. Este dato avala que dónde están más seguros los alumnos es en las aulas".

Respecto al problema que puede plantear las bajas por profesores afectados por ómicron, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid tiene claro "que vamos a tener un problema" y aclara que el 22 de diciembre en la Comunidad de Madrid había 1.700 docentes de baja de 110.000, "hemos montado un dispositivo para el mismo día 10, esa misma mañana se asignaría un sustituto, un interino, tenemos experiencia en la materia porque el año pasado hubo que contratar a 20.000 docentes adicionales, pero debe quedar claro que las bajas por ómicron son de siete días, por tanto, desde que tienes conocimiento de la baja, seleccionas el docente y mandas el docente sustituto a la clase, teniendo en cuenta que son 7 días, 5 de ellos hábiles, hay poco margen, pero vamos a esforzarnos por sustituir con la máxima velocidad".

Un positivo en el aula

Ante un positivo en un aula, ¿cómo se llevarán a cabo a partir de ahora las cuarentenas? "El problema que tuvimos ayer en la reunión con el Gobierno, es que no se tomó ninguna decisión sobre eso. Yo apelé a la ministra de Sanidad porque el día 7 empiezan los de 0 a 3, el día 10 todos los demás y no se tomó ninguna decisión ni se aprobó ningún documento ni se modificó absolutamente nada. A fecha de hoy y a nivel nacional no sabemos cuál es el régimen aplicable. En la Comunidad de Madrid, sí porque, como siempre, nos tenemos que adelantar. Esto es increíble", lamenta Enrique Ossorio.

Ante la falta de medidas a nivel nacional, "la Comunidad de Madrid hemos decidido que los niños menores de 12 años no tendrán que guardar cuarentena aunque un compañero esté contagiado aunque no tengan la doble pauta de la vacuna. Eso es lo que rige en toda España para los mayores de 12 años para los que puedan tener la doble pauta de la vacuna, algunos tenemos ya tres. La decisión de la Comunidad de Madrid es que en los centros educativos las cuarentenas, que ahora son de 7 días, no tendrán que guardarse en los menores de 12 años porque en este momento el porcentaje de vacunación en esa edad es del 28% de una única dosis", aclara Ossorio.

Sobre la posibilidad de acabar definitivamente con las cuarentenas, "que es una propuesta de la Comunidad de Madrid, no solo no nos vamos a oponer sino que la vamos a implantar ya porque las familias y los docentes es saber lo que van a hacer el día 7 y el día 10 y no esperar como plantea el Ministerio de Sanidad que no sé que tienen que hacer mejor que ponerse a trabajar" critica el Consejero de Educación madrileño que ha insistido en la vacunación de los niños y profesores, "las vacunas son un elemento muy importante para luchar contra la pandemia".

En estos momentos de los 395.000 niños que viven en la Comunidad de Madrid, se han vacunado 130.000.