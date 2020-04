La comunidad científica: "El Gobierno no está usando las máquinas de PCR de los laboratorios"

Las máquinas de PCR de los laboratorios españoles están inutilizados puesto que los científicos españoles están en casa confinados. Es la denuncia que este lunes ha realizado Mónica López Barahona, doctora en Ciencias Químicas, en una entrevista en "Herrera en COPE". Si esas máquinas pudieran usarse, tendría más datos sobre el número de contagiados por coronavirus y se podría definir mejor el proceso de 'desescalada' que está ultimando el Gobierno.

"Tenemos una herramienta que no se está utilizando para hacer los test de PCR en una parte de la población. Investigadores y técnicos podrían ponerse al servicio de la sociedad con las máquinas de PCR de sus laboratorios para hacer los tests. De esta manera se haría un desescalado de desconfinamiento porque sabríamos cuántos estamos infectados y cuántos no", ha señalado Mónica López. Y es que, la directora e investigadora del Máster de Oncología Molecular, ha denunciado que los científicos que no están trabajando directamente en la fórmula para acabar con el Covid están en sus casas confinados y las máquinas de PCR de los laboratorios, inutilizados. "Es verdaderamente esquizofrénico que todos miremos a la ciencia con la esperanza de encontrar una vacuna, pero todos los investigadores estén en sus casas. Además, las máquinas PCR de los laboratorios del Consejo Superior de Investigaciones científicas, del instituto de Salud Carlos III y de universidades públicas y privadas están sin usarse. Todos sabemos hacer un PCR y es una situación frustrante. ¿Por qué no se utilizan estás máquinas y el potencial humano de los investigadores?", se ha preguntado.

Mónica López asegura que la comunidad científica se encuentra "infravalorada" por las autoridades y recuerda que el parón está provocando que otras patologías con una mortalidad mayor que el coronavirus no estén bajo estudio. "España nunca ha considerado esencial investigar. Llevamos años con una inversión en investigación ridícula. La ciencia debería tener un peso específico más alto en nuestro país", ha denunciado.