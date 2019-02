La comparación de Herrera que deja en evidencia a Rosa María Mateo

Tiempo de lectura: 1



En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha respondido a la 'jefa' provisional de RTVE. "Rosa María Mateo usa el mismo método que Tezanos. Ahora se entiende todo. El método Tezanos también llega a las encuestas televisivas", ha dicho con fina ironía.

En el tiempo de tertulia, el exdirector de los Servicios Informativos de TVE José Antonio Álvarez Gundín ha recordado a Rosa María Mateo que las noticias han perdido un millón de espectadores en seis meses. "A este paso no va a haber gente por la calle que se le acerque para decirle que están haciendo unos informativos estupendos. Porque no es verdad. No se está haciendo un buen trabajo, lamentablemente", ha razonado ante Herrera.