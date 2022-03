Las claves de la entrevista del exJEMAD Fernando Alejandre en ‘Herrera en COPE’

Nadie mejor para hablar de una guerra que u n general y consagrado militar que conoce desde dentro todos los aspectos que a los demás se nos escapan para tener una visión más amplia de lo que está sucediendo en el mundo tras lainvasión de Rusia a Ucrania.

Es Fernando Alejandre, exJEMAD que acaba de publicar su libro ‘Rey herido y patria honrada. Una visión de la defensa de España’ y que en su conversación en ‘Herrera en COPE’ ha dado unas interesantes claves sobre esta guerra.

Para empezar, Alejandre ha recordado lo ocurrido hace 8 años en Crimea y que esto no es más que “la historia de siempre”. Para el exJEMAD las acciones de Putin no “plantean sorpresa alguna, sus acciones son claras y evidentes”, y apunta que “Putin no es un nazi, ha sido educado en el comunismo”.

El general no tiene ninguna duda de que “lo que busca Putin es un hueco y la debilidad de Occidente y cuando Occidente está más débil, él aprieta las tuercas”.

Sin embargo, le extraña la logística con la que Putin está invadiendo Ucrania considerando que “tácticamente es un desastre sin precedentes. Parece un poco ridículo que esa acción se haya llevado a cabo tan chapuceramente”.