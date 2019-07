La clara advertencia de Herrera a la alcaldesa de ERC que ha dado la espalda al Rey

En su monólogo de este viernes, Herrera le ha recordado lo siguiente: "A la alcaldesa de ERC le ha faltado tiempo para decir que no piensa acudir a la entrega de despachos del Ejército. Pues el Ejército, querida, es el que ha apagado el incendio de Ribera de Ebro. El Ejército que tú dices que no vas a acudir o que no vas a hacer... con los gorgoritos propios de la gentuza que estáis hechos, es el que ha llevado la manguera para apagar el incendio ¿eh? Acuérdate de esto por si algún día se te quema algo", ha dicho.