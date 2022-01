Cibervoluntarios: "Acercamos la tecnología a las personas mayores para que puedan estar conectados"

Carlos San Juan es un valenciano de 78 años que ha conseguido reunir en tres días, en poco más de 72 horas, 250.000 firmas (y sumando), con las que reclamar a los bancos "un trato más humano en las sucursales bancarias" con las personas mayoresque se sienten "indefensas" porque casi todas las gestiones son telemáticas, ya no hay empleados que atiendan y expliquen al cliente (sobre todo si este es mayor y no se maneja con el ordenador ni el móvil) el estado de sus cuentas. "Quiero seguir siendo independiente" decía en La Tarde de COPE, Carlos San Juan, que ha puesto de moda el eslogan: "Soy mayor pero no idiota".









La campaña de este septuagenario ha sacado a la luz un problema que sufren las personas mayores, pero hay muchos sectores más de la población que también sufren el problema de la vulneración digital.

En "Herrera en COPE", Sara Calero, coordinadora de la Fundación Cibervoluntarios y responsable de programas formativos a personas mayores [ cibervoluntarios.org ] ha subrayado como su fin es "acercar la tecnología a los vulnerables digitales como personas mayores, mujeres que viven en zonas rurales, a que puedan hacer sus transacciones del día a día, como vídeollamadas, operar con el banco, y todas esas tareas que se les escapa de su alcance".

Asegura Sara Calero que ante el avance tecnológico en el que está sumida la sociedad, "es necesario estar informado y formado. Todo va avanzando y hay que estar formado, saber qué aplicaciones utilizar dependiendo de lo que tengas que hacer. Por eso acercamos la tecnología a estos colectivos para que se puedan hacer las transacciones del día a día. Trabajamos con personas mayores de 55 años, pero también con todo tipo de colectivos que tienen una necesidad porque están en riesgo de exclusión digital. En nuestra web tenemos apartados para que nos planteen todas las dudas que tengan".

Para llevar a cabo su labor, la Fundación de Cibervoluntarios cuenta con voluntarios, que van desde personas muy jóvenes, nativos digitales, hasta personas jubiladas que quieren ayudar.

Uno de esos cibervoluntarios es José Fernández, que tiene muy claro que "los mayores a lo que más miedo tienen es que al hacer esas operaciones a través de las app, alguien pueda acceder a sus datos y les puedan timar".

Pero no lo tienen fácil porque "ahora todo es a través de cita previa y es complicado, al final estas personas tiran la toalla al no poder acceder de forma presencial".

Por eso desde la Fundación de Cibervoluntarios animan a todos estos colectivos excluidos digitales a que accedan a su página web y solicitar los cursos que da la organización.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado