La certera respuesta de Herrera al actor de TV3 que insultó a Arrimadas

El humorista Toni Albà, referente del independentismo y habitual en programas de humor de TV3, la llamó la semana pasada "puta" en las redes sociales. "Uno de los grandes muñidores del odio, que se llama Toni Albà y es un pobre mediocre, la llamó 'puta' directamente. Oiga, y no ha salido ningún colectivo de mujeres a defender a Arrimadas. Yo no he oído a ninguna lamentarse, rasgarse las vestiduras y decir que cómo se puede ser tan machista. Porque esto va de según a quién insultes. Según a quién se insulta, se le aplica una lección de machismo o no", ha concluido.