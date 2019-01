La certera reflexión de Herrera sobre la "mamandurria" de Susana Díaz

Tiempo de lectura: 1



En su monólogo de este martes, Herrera ha dejado claro por qué Susana Díaz anima a la gente a protestar. "Esto no lo motan porque Vox esté ahí. Si no hubiera estado Vox, habrían hecho lo mismo. No es por los derechos de la mujer. Piden que se movilicen porque pierden la mamandurria. 'Todos los que llevamos tanto tiempo viviendo de la Junta de Andalucía estamos en peligro. Movilizaros por los derechos de los del PSOE a estar siempre en el poder. Y siempre repartiendo el dinero. Y quedándonoslo. Dónde podemos y cómo podemos'", ha dicho Herrera.

Herrera le recuerda que han sido los propios andaluces los que han decidido dejarla fuera del poder. "Esos escraches que quieres montar en el Parlamento vas a la casa de cada uno de los votantes del PSOE, que seguramente los tenéis contados, y Manolito con el pito, vótame que me irrito. Y le montas un escrache a cada uno. Ésta era la moderada", ha dicho.

Por último, Herrera cree que hablamos de una situación "absolutamente estupefaciente". "¿Dónde está el respeto al contrario?", se ha preguntado.