Cayetano y la iniciativa #EchaUnCapote, en Herrera en COPE

El mundo de la cultura está sufriendo como pocos la crisis desatada por culpa del coronavirus. Y dentro de este sector cultural, está una de las industrias más representativas de este país. La tauromaquia. Un sector ahora mismo paralizado ya que el confinamiento comenzó justo cuando iba a iniciarse el circuito de las grandes ferias. Las Fallas de Valencia, la Magdalena de Castellón, la Feria de Abril de Sevilla en España, o las ferias de Arles y Nimes en Francia, son algunos de los ciclos taurinos que han quedado en suspenso.

Pero como siempre suele ocurrir en tiempos difíciles, el mundo del toro ha sacado su lado más solidario y ya son muchas las iniciativas puestas en marcha por toreros y peñas taurinas para recaudar fondos destinados a la población más débil.

La última, la que lleva por nombre “EchaUnCapote” que han ideado varios de los patronos de la Fundación del Toro de Lidia. Los beneficios irán íntegramente a la Federación Española de Bancos de Alimentos. Uno de estos promotores, el diestro Cayetano Rivera Ordóñez ha pasado este jueves por Herrera en COPE.

El torero de dinastía ha contado a Carlos Herrera que está llevando el confinamiento “como se puede, con ganas de poder intentar a volver a la medio normalidad. Pero de momento lo llevo bien. Con la familia y aprovechando el tiempo que no tendría si estuviese en el campo o toreando”.

Cayetano ha explicado que, ante los momentos duros, “el mundo del toro siempre ha sido muy solidario con las causas que lo han necesitado. Festivales, subastas… este era un momento importante para que nos uniésemos para ayudar a las personas más vulnerables. Lo primero es lo primero, y me siento muy orgulloso de la familia del toro. Una vez más está dándolo todo por ayudar a los demás”.

Sobre la decisión de ayudar a la Federación Española de Bancos de Alimentos, el diestro ha relatado que "en un primer momento se estuvo pensando pensando en abastecer con material sanitario por su escasez. Pero cuando intentamos entrar ahí vimos que había muchas dificultades para conseguirlo. Lo siguiente que vimos fue la posibilidad de ayudar a los bancos de alimentos, que nos contaron que tienen expectativas de un crecimiento brutal de la necesidad de familias para comer. Lo que consigamos no es para el mundo del toro. Es necesidad básica que tiene mucha gente".

Sobre la posibilidad que se cierne sobre el sector taurino de dar por concluida la temporada por las restricciones que acompañarán en el futuro más inmediato a los espectáculos de masas, el diestro ha reconocido que “soy optimista por naturaleza, pero todo hace indicar que no va a haber temporada taurina este año. Y eso traerá unas pérdidas tremendas al sector. Por desgracia, no veo posible que haya temporada”.

El menor de los hermanos Rivera Ordóñez ha relatado que propuso “a modo personal a la Fundación del Toro de Lidia hacer un festival en cada comunidad autónoma. Pero para reactivar la economía del toro van a hacer falta muchas más cosas que nuestras ganas. Va a hacer falta ayuda por parte del gobierno. Estamos en conversaciones con ellos para analizar qué va a hacer falta. Nunca hemos entrado en los Presupuestos Generales del Estado y ahora es algo que vamos a tener que pedir. Es un sector que va a ser muy castigado porque no va a haber ningún espectáculo”.

El torero también ha abordado la crítica situación del toro de lidia. Según los ganaderos, el campo bravo acumula ya este año más de 77 millones de euros en pérdidas desde que comenzó la crisis del coronavirus. “Es muy preocupante porque esos toros no se van a lidiar. Hay ganaderos importantes de la zona del sur que me hablan de la situación catastrófica que están viviendo. Están pensando reducir sus ganaderías entre un 30-40%. Ahora nadie te compra ningún toro, así que hay que enviar el ganado al matadero. Son ganaderías importantes que están sufriendo muchísimo. A mí esta situación me afecta al no generar ingresos. Pero los ganaderos, además de no ingresar, tienen el gasto de mantener su ganadería. Son los que más lo van a sufrir”.

Por último, Cayetano Rivera ha confesado que si pudiese dar un abrazo cuando todo esto pase, los destinatarios serían “los sanitarios. Son los grandes héroes de nuestra época” y que el día que reaparezca, vestirá “un terno azul, el color con el que debuté”.