Un catedrático de Derecho Internacional: “Hay pocas soluciones más allá de un Brexit duro”

pregúntale a Pablo Antonio Fernández Sánchez catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla don Pablo Antonio muy buenos días buenos días se suspende el Parlamento no bueno porque entra dentro de la dinámica en la que él quiere introducir al Reino Unido no me ha sorprendido vamos duro hace un besito a las bravas y parece que es que ya hay muy poco tiempo para nada porque ni se pueden ver ahora nuevas elecciones no hay tiempo de aquí al mes de octubre ni puede haber renegociación porque también ya el Consejo de la Unión Europea ha decidido que no va a haber lo veo muy poca solución más allá de un brexit duro o de la aceptación del acuerdo que ya había cosas que parece que tampoco Boris Johnson va a afectar en algo más de 2 meses para que si no cambia nada Reino Unido sale de la Unión que se abrirá a partir de entonces no hay alternativa esa posibilidad de la moción de censura con poco margen para la oposición en Reino Unido y con la posibilidad de que todos esos críticos se con el brexit duro dentro del partido con bolsillos apoyar la moción de censura yo creo que no es el punto de vista jurídico si obviamente está previsto en las normas pero desde luego no creo que políticamente sea viable sinceramente no lo veo aquí hay muchos intereses de por medio en España en el junto a los nenes están preocupados por esta posibilidad del brexit duro nuestro país tiene intensas relaciones comerciales con el Reino Unido muchos españoles viven G también muchos británicos que están aquí en nuestro país en varias conferencias sobre el brexit estarás distintos ámbitos de la libre circulación de personas Europea reglamentos para que esté mantengan las relaciones humanas tal cómo están eso no quiere decir que a partir del día 31 de octubre pues ya las relaciones digamos de los españoles que puedan ir al Reino Unido o de la británico que puedan venir a España tengan una regulación diferentes pero las personas que están en este momento que van a estar en ese momento hasta el 31 de octubre no van a cambiar su situación jurídica por supuesto que no es decir que los cientos de miles de británicos que viven aquí en España en van a seguir continuando tema de vida tal como lo tenían lo tienen ahora mismo y lo sé también algunos menos pero seguir manteniendo entre otras cosas porque no puede ser de otra manera imagínate que el día 31 de octubre se tuvieron que regresar los españoles y el Sistema de Salud británico caería no es que ya le digo que está contemplada jurídicamente me gustan las cosas económicas pues habrá que rediseñar la relación de países de la unión con el reino unido. la diferencia en relación al cruce de fronteras con personas relacionadas con personas y por lo tanto incluido el tema de Gibraltar que es muy importante todo eso o menos resuelto desde el punto de vista porque son normales publicado en el Boletín Oficial del Estado no requiere ninguna otra cuestión más que la aplicación a partir de Barcelona en caso del brexit en relación a las personas relacionadas en relación al medio ambiente relacionado cooperación judicial y policial etcétera las cosas digo no las que son las mercancías como estoy de la Unión Europea de reglamentos para controlar prácticamente comercial esperaremos porque por ejemplo importante no qué va a pasar con los aviones van a pasar con los ferrocarriles o con los gastos, mientras Pablo Antonio Fernández Sánchez catedrático derecho internacional público y Relaciones Internacionales de la Universidad muchas gracias buenos días buenos días salud