La Cataluña no independentista pide auxilio: "No nos olvidéis"

Miles de personas protestan estos días en Cataluña por la sentencia del procés. Algunos de ellos, llevando la violencia a las calles. Aunque dichas imágenes copan todos los titulares, la 'otra' Cataluña que no quiere la independencia del territorio y no se muestra permisiva con estos actos vandálicos quiere alzar la voz. Es el caso de María, una funcionaria que este viernes ha desoído las llamadas a la huelga y ha acudido a su lugar de trabajo. "Estoy en mi puesto de trabajo. También mi marido. Él es un pequeño empresario y ha levantado su persiana a la hora de siempre", ha dicho en una llamada al programa 'Herrera en COPE'.

María ha querido lanzar un mensaje muy claro: "Por favor, no olvidéis a la Cataluña que estamos sufriendo. A los que queremos Cataluña, pero que no estamos de acuerdo con el independentismo Hemos estado silenciados mucho tiempo. Pero ahora, poco a poco, estamos recuperando la voz", ha contado.

La mujer ha dicho que tanto ella como su familia están sufriendo al ver cómo los independentistas radicales están destrozando Cataluña. "Mis hijos ven como su ciudad, a la que quieren y aman con locura, la están destrozando los mismos que viven aquí", ha explicado. Y deja claro: "No son Cataluña los que quieren irse de España. Es sólo una parte. Y lo peor es que quienes nos representan son los que incitan y los que dicen 'apreteu'. Se les ha ido de la mano Lo tenemos muy difícil porque el gobierno no está de nuestro lado. Yo no he podido celebrar durante años la Diada de Cataluña, porque las consignas eran 'independencia, independencia, fuera España'. Y eso yo no lo siento en mi corazón", ha dicho.