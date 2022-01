Castellano en las aulas catalanas: “Mi hija tiene que pedir permiso para hablar en castellano”

El pasado mes de noviembre de 2021, Tribunal Supremo no admitía el recurso de casación que la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba al Gobierno catalán a garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo en el 25 % de las materias, por lo que este fallo pasó a ser firme.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), hace poco más de un año, en diciembre de 2020, ordenaba al Govern que garantizara ese derecho en todos los colegios e institutos de Cataluña. Tanto una sentencia como la última del Supremo han sido consideradas por la Generalitat, como dijo en rueda de prensa el consejero de Educación, Josep González-Cambray "un nuevo ataque frontal de los jueces al sistema educativo catalán”.

Además, la Generalitat ha instado a las escuelas a no realizar cambio alguno en sus planes lingüísticos. “El catalán en el colegio no se toca”, ha dicho Pere Aragonès, presidente de Cataluña.

La realidad de las aulas de los colegios catalanes

Y ¿qué está pasando en las aulas? ¿Se cumplen o no las sentencias? Varios centenares de padres siguen pidiendo el cumplimiento de las sentencias. En "Herrera en COPE" han dejado testimonios muy reveladores: Óliver un padre de Manresa que lleva tiempo luchando para que su hija tenga el 25% de las clases en castellano y Ana Martínex, madre de 4 hijos que ha conseguido el 25% en las clases de sus hijos.

Óliver ha denunciado en los micrófonos de COPE como su hija "tiene que pedir permiso para poder hablar en castellano en las zonas comunes, en el recreo. Eso es muy triste. Es cuando me saltaron las alarmas y es cuando decidí actuar", pero este padre tiene muy claro que "la Generalitat no va a cumplir la sentencia y el Gobierno central mira para otro lado y los perjudicados son los críos".

Insiste este padre que sigue luchando por conseguir que su hija pueda estudiar en castellano lo que dice la ley que "a la Generalitat todo este asunto se les está yendo de las manos".

"En el colegio de mi hija hay un grupo de personas que se dedican a decir que el catalán se está excluyendo. No entendemos como el Gobierno central no interviene y pide que se cumpla la ley porque nadie está por encima de la ley" reclama Óliver.

Los trabajos se pueden hacer en francés o inglés, pero no en castellano

La realidad de los hijos de Ana es parecida, "aunque mi hija no tiene que pedir permiso para hablar castellano en el recreo", sin embargo no puede presentar los trabajos de clase en español, "se puede hacer en catalán, inglés o francés, pero no puede hacerlo en castellano"

Ana Martínez tiene una sentencia que dice que "el 25% en castellano" se tiene que cumplir "en todo el colegio, no solo en las clases de sus hijos, pero la Generalitat lo ha recurrido y lo que nos contestan es que no tenemos legitimidad para pedirlo".





