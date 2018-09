Casado, sobre su máster: "Uno ya se siente víctima"

Tiempo de lectura: 1



El líder del PP ha reconocido además estar "harto" de este tema y pide que le dejen "en paz". "Si una universidad hace algo malo, que se lo pregunten a ellos. Uno ya se siente víctima. Parece que a mí me habrán buscado problemas de patrimonio, de juergas, de pareja... Como no han encontrado nada, han ido a ver el curriculum vitae. No da para tanto. Yo no voy de catedrático de metafísica ni de registrador de la propiedad. Nunca he arremetido contra los jueces ni contra las universidades, pero esto me produce mucho hartazgo". Y avisa: "Hay que decidir si seguimos baremando a los políticos por si se saltaron los semáforos en rojo o si quieren abrir la Constitución en canal para tapar un escándalo personal. En lo que a mí respecta, como ya he dado tantas explicaciones y no oculto nada, que digan lo que quieran. Yo a lo mío".